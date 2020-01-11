Мнение: Что сейчас за мода на говнорэп?

Добрый день. Объясните кто-нибудь, что сейчас за мода на монотонный говнорэп с дебильными текстами, исполняемыми каким-то педрильно-наркоманскими голосами? «И я понял в процессе старения, что я в процессе старения», «ты так красива, я перестаю дышать, бла-бла-бла чтобы не мешать», «Моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело, моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, ты так давно хотела (спасибо «Яндексу», отыскавшему текст этого вырвиглазного бреда, блеванул и филолог во сне совершил самоубийство)…» Нет, я давно слышал, что человечество деградирует, но, вейс мир, КАК такой ужас можно добровольно слушать?! И что всё-таки за идиотская мода на него пошла? Спасибо.

Источник: Достало

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