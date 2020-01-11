СМИ назвали гонорар Медведевой и Загитовой на шоу Навки и Авербуха

Выяснилось, что Алина Загитова и Евгения Медведева хорошо заработали на новогодних шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха. О гонораре фигуристок рассказали СМИ.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана была звездой проекта «Спящая красавица» в то время, как ее коллега приняла участие в постановке «Волшебник страны Оз». На спектакль с Загитовой в «Мегаспорте» ежедневно собирался целый зал зрителей и поклонников. Согласно неофициальной информации СМИ, за каждый выход на лед подопечная Этери Тутберидзе получала примерно 10 тысяч долларов.

Что касается Медведевой, снявшейся из чемпионата РФ по причине проблем с коньками, в шоу Авербуха фанаты увидели ее в роли Дороти. За каждое выступление спортсменке платили гонорар в размере 150 тысяч рублей. Примечательно, что в постановках Навки и ее коллеги фигуристки-одиночницы впервые выступали с партнерами.

Месяц назад Алина Загитова пояснила о паузе в своей карьере, поэтому она пропустила чемпионат страны. Не только ее, но и Медведеву зрители не увидят на будущих ЧМ и Европы, так как там примут участие молодые подопечные Тутберидзе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Автоконцерн Volkswagen выводит на рынок новый бюджетный кроссовер под названием Jetta VS7. На данный момент машина уже в наличии у официальных дилеров бренда сразу в четырех вариациях. Стоит напомнить, что официальная премьера транспортного средства состоялась в конце осени 2019 года в рамках международного автосалона в Гуанчжоу. Трехрядный SUV получит платформу Skoda Karoq. Что касается габаритов […]