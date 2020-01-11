Регина Тодоренко выгнала Влада Топалова из шоу «Пятница с Региной»

Певец Влад Топалов решил рассказать интернет-пользователя, почему его жена Регина Тодоренко выгнала его с проекта «Пятница с Региной». Как оказалось, причина заключается в большой любви исполнителя к еде.

На опубликованном ролике музыкант в быстром темпе ест круассаны, а Тодоренко попыталась взять у него интервью. Подписчики исполнителя сразу же оценили его чувство юмора, а вот некоторые юзеры восприняли слова всерьез, начав предполагать, из-за чего возлюбленные начали ссориться во время работы над совместным проектом.

Напомним, артистка показала первый выпуск «Пятницы с Региной» еще в прошлом году. Поначалу супруги действовали в разных форматах: Тодоренко брала интервью, а Топалов исполнял различные композиции в начале выпуска. Затем уже и музыкант присоединился к участию в беседе. По-видимому, телеведущая вновь сменит формат шоу, отметили подписчики.

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