Регина Тодоренко выгнала Влада Топалова из шоу «Пятница с Региной»

11.01.2020, 17:04, Разное

Певец Влад Топалов решил рассказать интернет-пользователя, почему его жена Регина Тодоренко выгнала его с проекта «Пятница с Региной». Как оказалось, причина заключается в большой любви исполнителя к еде.
На опубликованном ролике музыкант в быстром темпе ест круассаны, а Тодоренко попыталась взять у него интервью. Подписчики исполнителя сразу же оценили его чувство юмора, а вот некоторые юзеры восприняли слова всерьез, начав предполагать, из-за чего возлюбленные начали ссориться во время работы над совместным проектом.

Напомним, артистка показала первый выпуск «Пятницы с Региной» еще в прошлом году. Поначалу супруги действовали в разных форматах: Тодоренко брала интервью, а Топалов исполнял различные композиции в начале выпуска. Затем уже и музыкант присоединился к участию в беседе. По-видимому, телеведущая вновь сменит формат шоу, отметили подписчики.



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