В России появилась игровая мышь RX-G970 с RGB-подсветкой

Компания SVEN продолжила радовать покупателей качественными и многофункциональными решениями. На этот раз разработчики выпустили игровую мышку RX-G970 с RGB-подсветкой, которую уже можно приобрести в России.
Судя по дизайну девайса, он предназначается исключительно для правшей: корпус сделан из прочного пластика, поэтому следы от пальцев практически незаметны. В целом, качество сборки остается на очень высоком уровне, отмечают эксперты. Сверху размещаются главные кнопки управления (ЛКМ/ПКМ, а также прорезиненное колесико прокрутки). Помимо этого, есть кнопка переключения Dpi: минимальный показатель составил 600, а наибольший – 4000.
На официальном сайте разработчика есть все необходимое программное обеспечение, благодаря которому мышь можно настроить под себя, а также сохранить множество профилей под определенные игры. В целом, SVEN RX-G970 можно считать хорошим выбором для поклонников компьютерных игр, выбирающих для себя бюджетные, но многофункциональный девайс.
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