На акции протеста в Париже устроили погромы

11.01.2020, 16:58, Новости дня

На акции протеста в столице Франции начались беспорядки, радикалы стали громить витрины и окна банка. Полиция ответила слезоточивым газом.

Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черных одеждах, скрывающих лица под масками, передает РИА «Новости».

На авеню Домениль протестующие стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками, те в свою очередь применили слезоточивый газ.

На своем пути радикалы из «Черного блока» разбили несколько остановок и витрин офисов. Они также попытались построить баррикады из ремонтных ограждений.

Обстановка в этом районе продолжает оставаться напряженной.

В субботу в Париже и во многих других французских городах проходят акции протеста против проекта предложенной правительством пенсионной реформы. В манифестации принимают участие сотни человек.



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Последнее: На акции протеста в столице Франции начались беспорядки, радикалы стали громить витрины и окна банка. Полиция ответила слезоточивым газом. Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черных одеждах, скрывающих лица под масками, передает РИА «Новости». На авеню Домениль протестующие стали забрасывать правоохранителей […]

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