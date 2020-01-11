На акции протеста в Париже устроили погромы

На акции протеста в столице Франции начались беспорядки, радикалы стали громить витрины и окна банка. Полиция ответила слезоточивым газом.
Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черных одеждах, скрывающих лица под масками, передает РИА «Новости».
На авеню Домениль протестующие стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками, те в свою очередь применили слезоточивый газ.
На своем пути радикалы из «Черного блока» разбили несколько остановок и витрин офисов. Они также попытались построить баррикады из ремонтных ограждений.
Обстановка в этом районе продолжает оставаться напряженной.
В субботу в Париже и во многих других французских городах проходят акции протеста против проекта предложенной правительством пенсионной реформы. В манифестации принимают участие сотни человек.
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Последнее: На акции протеста в столице Франции начались беспорядки, радикалы стали громить витрины и окна банка. Полиция ответила слезоточивым газом. Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в черных одеждах, скрывающих лица под масками, передает РИА «Новости». На авеню Домениль протестующие стали забрасывать правоохранителей […]
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