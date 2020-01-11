РПЦ назвала храмы подходящим местом для романтических знакомств

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал православным заводить романтические знакомства в храмах. Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — сказал митрополит Иларион.
Он напомнил также, что браки заключаются на небесах, и отметил, что многие церковные люди, которые впоследствии стали супругами, познакомились именно в храме, в том числе на церковном клиросе, при исполнении каких-то церковных послушаний или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, и постепенно это общение переросло в любовь.
По словам митрополита, если чувство возникло с первого взгляда, нужно, не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал православным заводить романтические знакомства в храмах. Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». «Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эрдоган указал на необходимость ответить на убийство Сулеймани / 6 января
- Кабмин выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в центре Одессы / 11 декабря
- Поклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе / 24 ноября
- Врачи рассказали, как правильно выпивать на корпоративах / 6 декабря
- Путин призвал сделать так, чтобы бандиты, как Хангошвили, не гуляли по Берлину / 19 декабря
- Нефть подешевела на данных о росте запасов в США / 11 декабря
- Очень нужно?! / 17 декабря
- Обнаружена планета, которая находится в зоне обитаемости – NASA / 8 января