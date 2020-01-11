РПЦ назвала храмы подходящим местом для романтических знакомств

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал православным заводить романтические знакомства в храмах. Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — сказал митрополит Иларион.

Он напомнил также, что браки заключаются на небесах, и отметил, что многие церковные люди, которые впоследствии стали супругами, познакомились именно в храме, в том числе на церковном клиросе, при исполнении каких-то церковных послушаний или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, и постепенно это общение переросло в любовь.

По словам митрополита, если чувство возникло с первого взгляда, нужно, не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить.

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Последнее: Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал православным заводить романтические знакомства в храмах. Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». «Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С […]