Тегеран: «Боинг» был сбит иранскими военными в результате «чудовищной ошибки»

Власти Ирана в субботу признали, что иранские военные по ошибке сбили ракетой украинский пассажирский самолет, убив 176 человек, находившихся на борту «Боинга» украинской авиакомпании МАУ. В Тегеране объяснили, что ракета в направлении самолета была запущена по ошибке, так как система ПВО страны находилась в состоянии боевой готовности после атаки на иракские военные базы.

После крушения «Боинга», который разбился в среду, Тегеран в течение нескольких дней отрицал, что самолет был сбит ракетой. В субботу утром командующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что власти были проинформированы о непреднамеренном ракетном ударе по самолету в тот же день, когда произошла трагедия.

Верховный лидер Али Хаменеи, вплоть до субботы хранивший молчание о катастрофе, заявил, что информация о причинах падения самолета должна стать достоянием общественности. Руководство страны и оборонных ведомств принесли свои извинения.

Однако государственные телеканалы предположили, что раскрытие информации об истинных причинах крушения «Боинга» может быть использовано «врагами Ирана», под которыми обычно понимаются США и Израиль.

«Исламская республика Иран глубоко сожалеет об этой чудовищной ошибки. Я думаю и молюсь обо всех семьях, которые сейчас находятся в трауре», — написал в Твиттере иранский президент Хасан Рухани. Он пообещал, что ответственные за инцидент будут наказаны.

По словам экспертов, при участии иностранных специалистов в расследовании, ракетный удар было бы невозможно отрицать. Поэтому Тегеран решил, что признать правду лучше, чем иметь дело с недовольством как зарубежных государств, так и собственных граждан – многие жертвы были иранцами с двойным гражданством.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал ошибку, извинился перед жителями страны и принял на себя всю ответственность за происшедшее.

Старший командир КСИР Амирали Гаджизаде сказал, что он проинформировал власти Ирана о непреднамеренном ракетном ударе по самолету еще в среду. Выступая по государственному телевидению, он сказал, что он «хотел умереть», когда услышал о сбитом «Боинге».

Украина потребовала от Ирана официальных извинений и выплаты компенсации. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к «полному и тщательному расследованию» при сотрудничестве Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного американским авантюризмом, привела к катастрофе».

В военном заявлении говорилось, что самолет находился в опасной близости к режимному объекту КСИР, хотя Украина заявила, что самолет находился в обычном коридоре полета.

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Последнее: Власти Ирана в субботу признали, что иранские военные по ошибке сбили ракетой украинский пассажирский самолет, убив 176 человек, находившихся на борту «Боинга» украинской авиакомпании МАУ. В Тегеране объяснили, что ракета в направлении самолета была запущена по ошибке, так как система ПВО страны находилась в состоянии боевой готовности после атаки на иракские военные базы. После крушения […]