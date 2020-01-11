Во время протестов в Вашингтоне арестовали исполнителя главной роли в фильме «Джокер»

Хоакин Феникс, получивший «Золотой глобус» за исполнение главной роли в фильме «Джокер», и известный голливудский актер Мартин Шин были арестованы в пятницу после участия в протестной акции у стен Капитолия, которая еженедельно проводится в Вашингтоне по инициативе другой звезды Голливуда – Джейн Фонда. Об этом сообщает CNN.

Помимо Феникса, Шина и Фонды, во вчерашней акции участвовала актриса Сьюзан Сарандон и еще сотни человек. Еженедельная акция протеста у стен Капитолия проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. 14-я по счету демонстрация «Пожарные учения по пятницам» (Fire Drill Fridays )не обошлась без задержаний: из трех сотен демонстрантов полиция задержала 147 человек по обвинению в проведении незаконного митинга.

Среди задержанных оказались исполнитель главной роли в фильме «Апокалипсис сегодня» Мартин Шин и актер Хоакин Феникс, на задержание которого пользователи социальных сетей отреагировали множеством мемов. Многие нашли сходство между ситуацией у стен Капитолия и финалом фильма «Джокер», в котором Феникс исполнил главную роль.

О задержании организатора митинга — актрисы Джейн Фонды — не сообщается. Ранее актрису задерживали уже пять раз; в результате задержания на предыдущей демонстрации Фонда была вынуждена провести свой 82-й день рождения за решеткой

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