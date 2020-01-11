В пригороде Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в пригороде Стамбула, информирует Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.
«Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 (совпадает с мск) в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства.
Телеканал NTV сообщает, что толчки ощущалось во многих районах Стамбула.
О пострадавших и разрушениях пока не известно.
В сентябре землетрясение произошло на западе Турции.
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Последнее: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в пригороде Стамбула, информирует Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. «Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 (совпадает с мск) в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства. Телеканал NTV сообщает, что толчки ощущалось во многих районах […]
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