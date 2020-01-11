Зеленский требует от Ирана компенсации, украинские следователи считают, что ракета попала в нижнюю часть кабины самолета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на том, чтобы власти Ирана полностью признали вину в катастрофе украинского лайнера, который был сбит ракетой под Тегераном, и выплатили компенсации родственникам погибших и авиакомпании, которой принадлежал самолет.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Также мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», – написал президент Украины в соцсетях.

Зеленский также выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ», – добавил он.

Один из экспертов государственной украинской комиссии по расследованию катастрофы, который работает в Тегеране, рассказал Цензор.НЕТ, что ракета попала в нижнюю часть кабины самолета.

«Мы прослушали записи одного «черного ящика», в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно – никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров», – пояснил он.

После этого, эксперты, по его словам, занялись восстановлением фрагментов самолета.

«Никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях, ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков «Боинга» МН17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе – это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета, – объяснил он. – Примерно в 22 часа на фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета».

«Для нас это был переломный момент», – сказал он.

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Представители авиакомпании МАУ, которой принадлежал сбитый «Боинг-737» 11 января рассказали, что не отложили рейс из Тегерана из-за того, что иранские власти не сообщили о наличии угрозы со стороны иранских военных:

«На момент вылета из аэропорта «Борисполь» никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было, – подчеркнул президент МАУ Евгений Дыхне. – На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено».

Он также сообщил, что МАУ обязалась доставить тела погибших их семьям по месту проживания – после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

«В Украине мы готовы доставить тела из Киева до тех городов, где находятся родственники погибших», – подтвердил он.

Сейчас, по его словам тела более 170 погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране. Эксперты занимаются их опознанием по ДНК.

«У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее», – сказал Дыхне.

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Пассажирский «Боинг-737» Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 9 членов экипажа, а также еще два пассажира были гражданами Украины. Также на борту были граждане Ирана, Канады и других стран.

11 января Иран признал, что самолет был сбит иранской ракетой поскольку якобы летел в непосредственной близости от базы Корпуса стражей Исламской революции Ирана и там его приняли за вражеский объект (крылатую ракету).

Главком ВВС иранского Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде на специальной пресс-конференции 11 января подтвердил, что украинский «Боинг» был сбит военными КСИР и также сказал, что оператор ПВО принял гражданский самолет за крылатую ракету.

«ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 ноября (самолет был сбит ранним утром 8 ноября). Оператор увидел двигающийся объект. Система работала с помехами, сеть была занята, и у него не было подтверждения со стороны. В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор», – признал генерал.

Хаджизаде также сказал, что представители Управления гражданской авиации Ирана, которые ранее заявляли, что украинский самолет не был сбит в результате ракетного удара, «действовали на основании полученной ими информации» и не знали об инциденте с ракетой.

«Они не виноваты. Это мы виноваты», – сказал генерал.

Эксперты предполагали, что ракета была выпущена из ЗРК «Тор» российского производства, который был экстренно пригнан на базу КСИР недалеко от тегеранского аэропорта, чтобы усилить службы ПВО в районе иранской столицы и его воздушного узла. Это было сделано из-за того, что в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ожидал ответной ракетной атаки США на Иран, которая так и не произошла.

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