Мужчина упал на рельсы в московском метро

На станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути, сообщили в пресс-службе столичного метро.

В настоящее время движение поездов восстановлено, передает ТАСС.

Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили РИА «Новости», что, со слов очевидцев, мужчина упал случайно.

Полицейскими незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи.

В октябре человек упал на рельсы и погиб на станции метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

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