Мужчина упал на рельсы в московском метро

На станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути, сообщили в пресс-службе столичного метро.
В настоящее время движение поездов восстановлено, передает ТАСС.
Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью.
В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили РИА «Новости», что, со слов очевидцев, мужчина упал случайно.
Полицейскими незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи.
В октябре человек упал на рельсы и погиб на станции метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на том, чтобы власти Ирана полностью признали вину в катастрофе украинского лайнера, который был сбит ракетой под Тегераном, и выплатили компенсации родственникам погибших и авиакомпании, которой принадлежал самолет. «Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинский депутат заявил о нападении / 16 декабря
- Магдыч показала Рождественскую коллекцию платьев-вышиванок во Львове / 17 декабря
- Жителя Омска, сообщившего, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли с отрезанной головой / 29 декабря
- Hongqi L5 получил дизайн в стиле Rolls-Royce / 16 декабря
- Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских / 7 декабря
- В 2020 году транзит газа через Украину может достигнуть 75 млрд м³ – Коболев / 31 декабря
- Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России / 24 декабря
- Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы / 24 декабря