Дизайнер-энтузиаст показал концептуальный одноместный Maserati MilleMiglia

На просторах Сети появились изображения концептуального одноместного Maserati MilleMiglia. Автором иллюстраций выступил независимый дизайнер Лука Серафини, разместивший рисунки на своем сайте.
Приурочен показ концепта к празднованию брендом Maserati своего 105-летия. Вдохновением при создании MilleMiglia для дизайнера служили болиды производителя с открытыми колесами. В своей работе ее автор хотел передать дух моделей 6CM, а также 250F, участвовавшей в заездах Формулы 1. Показанный в Сети спидстер не имеет привычных фар, их заменили диодные полосы. Также присутствуют большие воздухозаборники, а логотип бренда гармонично вписывается в общую картинку.
Примечательной чертой оказался механизм открытия двери. Хотя сидение в салоне одно, попасть внутрь можно с двух сторон. Двери открываются назад и вверх, подобно крыльям бабочки. В салоне нашлось место для трех экранов, где отображается нужная информация, а мотор заводится с кнопки. Для пилота предусмотрены пятиточечные ремни безопасности.
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