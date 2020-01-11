Доктор дал советы для быстрого и правильного восстановления после родов

11.01.2020, 16:21, Разное

Египетский доктор Сихам Сокия дал советы для быстрого и правильного восстановления после родов. Физические упражнения, сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима помогут организму перестроиться и избежать возможных проблем со здоровьем.
Многие трудности, с которыми сталкиваются женщины в данный период, требуют определенного времени. В среднем на это уходит до 3-х месяцев, но в любом случае процесс является сугубо индивидуальным и зависит от многих факторов, прежде всего от течения родов и здоровья роженицы. О конкретных сроках лучше всего поговорить с гинекологом. При отсутствии противопоказаний он может разрешить выполнять легкую зарядку или же посоветует подождать пару недель, пока заживут швы, выпишет мази для облегчения геморроя, возникшего в ходе родов, или же порекомендует обратиться за помощью к акушеру, чтобы наладить процесс грудного вскармливания.

Сихам Сокия советует начать с массажа, который позволит вернуть мышцам живота утерянную форму и сбросить жировые отложения. Для этого подойдут как специальные кремы, так и любые натуральные масла. Работу ЖКТ необходимо наладить буквально через 3-4 дня после родов, а для предотвращения запоров избегать жирной пищи и сахара, употреблять овощи и фрукты в достаточном количестве. Однако они должны быть совместимы с грудным вскармливанием, так как капуста, например, является нежелательным продуктом и может вызвать излишнее газообразование у ребенка, малина или клубника — аллергию. Кормящая мама в любом случае будет употреблять много жидкости для образования молока. Необходимо соблюдать питьевой режим и для самой женщины, чтобы способствовать выведению токсинов и улучшению работы желудка и кишечника.



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Последнее: Египетский доктор Сихам Сокия дал советы для быстрого и правильного восстановления после родов. Физические упражнения, сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима помогут организму перестроиться и избежать возможных проблем со здоровьем. Многие трудности, с которыми сталкиваются женщины в данный период, требуют определенного времени. В среднем на это уходит до 3-х месяцев, но в любом случае процесс […]

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