Зеленский готовит видеообращение в связи со сбитым в Иране украинским Boeing 737-800

Владимир Зеленский готовит видеообращение для украинцев в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Иране с Boeing 737-800. Сюжет будет смонтирован по результатам встречи президента Украины с экспертами, продолжающими работать на месте инцидента.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале офиса политика. В новом посте сказано, что Зеленский обратится к народу из-за ситуации с недавней трагедией. Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит ночью 8 января в небе над Ираном. Лидер страны собирается подготовить видеообращение после разговора с украинскими специалистами, а также по итогам телефонной беседы с главой иранского государства Хасаном Рухани. Событие ожидается в 6 часов вечера по МСК в субботу, 11 января.
Ранее власти Ирана признали свою вину в ситуации со сбитым Boeing 737-800 и заявили, что это случилось по ошибке, вызванной агрессией США. Зеленский потребовал от страны полностью открытого расследования трагедии и выплаты компенсации семьям погибших людей. Рухани, в свою очередь, назвал авиационную катастрофу «непростительной ошибкой» и пообещал руководителю Украины, что виновные будут наказаны.
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