Журналист Лямец: Сохранение монополии на табачном рынке – это или глупость, или коррупция

Правительство Алексея Гончарука, возможно, вступило в сговор с табачным монополистом и власть или уже стала совладелицей сигаретного оптовика «Тедис-Украина», или речь идет о коррупции в высших эшелонах власти, заявил на своей странице в Facebook экс-главред «Экономической правды», автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Журналист считает, что 14 января 2020 года, после голосования во втором чтении за законопроекты №1210 и №1209-1, для монополиста «Тедис-Украина» создадут еще более тепличные, чем сейчас, условия – на счета компании будут собирать 5% акцизного налога с розничной торговли табачными изделиями. Сейчас этот налог оплачивают предприятия розничной торговли непосредственно в местные бюджеты. Дополнительно нардепы предлагают увеличить стоимость лицензии на право оптовой торговли, чтобы убрать с рынка мелких конкурентов и не повышать налоги на электронные сигареты. По мнению автора, текст законопроекта готовили специалисты аудиторской компании Deloitte по заказу «Тедиса».

Лямец добавил, что табачникам «простят» штраф в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет наложил на участников табачного рынка за монопольный сговор.

«Подписав меморандум с табачниками, Кабмин совершил главное нарушение. Он по сути, узаконил существование монополиста «Тедис-Украина». Правительство уже ни с кем не борется. Оно уже не против того, что оптовую (а теперь и часть розницы) будет контролировать монстр с непонятными собственниками… С меморандумом табачники уже очень скоро пойдут в суд. Производители и «Тедис-Украина» уже в ближайшем будущем снимут с себя тот самый штраф Антимонопольного комитета», – считает журналист.

На встрече 7 ноября 2019 года с представителями табачной отрасли президент Владимир Зеленский заявил о приоритете «борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка». По мнению Лямца, «президент оказался слишком неудобной фигурой для переговоров, поэтому табачники обратились к правительству и там их услышали».

«Почему так? Самое логичное предположение состоит в том, что новая власть уже стала совладелицей «Тедиса». В это не хотелось бы верить. Но если не так, то скорее всего, речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Как еще объяснить действия правительства Алексея Гончарука? Как объяснить то, что в стране продолжит существовать монополист на рынке табака? Как по мне, это или глупость, или коррупция. Учитывая, что меморандум подписал известный реформатор Милованов – выберите сам, какой вариант вам ближе», – написал Лямец.

Пока все увлечены падением самолета в Иране, у нас новый скандал. Под шумок правительство Алексея Гончарука вступило в… Posted by Лямец Сергей on Reede, 10. jaanuar 2020

11 декабря 2019 года Гончарук сообщил на брифинге, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для «обеспечения честных условий на рынке», потому что к существующей отраслевой модели у новой власти «есть много вопросов», писал «Укринформ». Докладчиком по договоренности с табачными компаниями на заседании правительства был министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который и подписал меморандум, сообщала пресс-служба министерства 12 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Правительство Алексея Гончарука, возможно, вступило в сговор с табачным монополистом и власть или уже стала совладелицей сигаретного оптовика «Тедис-Украина», или речь идет о коррупции в высших эшелонах власти, заявил на своей странице в Facebook экс-главред «Экономической правды», автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец. Журналист считает, что 14 января 2020 года, после голосования во втором чтении за […]