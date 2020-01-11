Дыхне: Есть надежда, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране вернут в Украину грузовым бортом, который привел туда комиссию

Сегодня у иранских экспертов недостаточно информации, чтобы идентифицировать тела всех погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом на брифинге 11 января сказал президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Что касается возвращения тел погибших в страны к родственникам… Тела находятся в четырех разных больницах. По моей информации, на сегодня у медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК. Они торопятся сделать как можно быстрее. Большинство тел будут преданы земле в Иране, потому что, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, они – происхождением из Ирана и родственники их там», – сказал Дыхне.
Он отметил, что вопросов возвращения тел погибших украинцев занимается Министерство иностранных дел Украины.
«Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привел в Иран членов комиссии. Это грузовой борт, у него есть возможность. Но насколько будет готова иранская сторона пройти все формальности и организационные вопросы, сколько это займет времени, мы не знаем», – сказал президент МАУ.
11 января Министерство внутренних дел Украины передало Ирану ДНК-образцы родственников граждан Украины, погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.
Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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