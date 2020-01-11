В РФ оценили решение Ирана «не идти в отрицалово» в связи с крушением Boeing

Российские журналисты прокомментировали заявление Ирана, взявшего на себя ответственность за крушение украинского Boeing в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.

«Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит», – написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и «будет только хуже». Ну, и вообще потому что «ибо неча». Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу. Другая религия считает, что надо как Иран», – отметила она.

«Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик. А вот будет ли ему теперь за это только хуже, сейчас увидим. Как проснутся там, на том берегу», – заключила Симоньян.

На комментарий главреда RT отреагировал журналист ВГТРК Андрей Медведев. В своем Telegram-канале он привел цитаты глав ряда государств и сравнил их с заявлением, прозвучавшим из Ирана, касательно авиакатастрофы в Тегеране:

«Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Джордж Буш про сбитый американскими военными иранский Airbus.

«Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба». Леонид Кучма про сбитый украинскими военными российский Ту-154.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, лишь бы предотвратить эту трагедию». Командующий ВКС КСИР Ирана Али Хаджизаде. КСИР взял на себя полную ответственность за инцидент».

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.





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