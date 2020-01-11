«Самые близкие»: Кристина Асмус показала в Сети «семейную идиллию»

11.01.2020, 16:04, Разное

Кристина Асмус показала в интернете самых близких ей людей. Снимок актрисы с супругом Гариком Харламовым и маленькой дочкой завоевал любовь у подписчиков, которые назвали их прекрасной семьей.
Популярная киноактриса решилась продемонстрировать в Сети семейную идиллию. На фотографии перед многочисленными фолловерами своего профиля в соцсети Instagram она предстала вместе с мужем Гариком Харламовым и дочерью Настей. Малышка в кадре одета в шикарное белое платье, в руках у девочки букет белоснежных цветов.

Снимок сделан в день выступления Насти на сцене после школьного спектакля, где любящие родители появились, чтобы поддержать дочку. Как оказалось, ей предоставили роль Мари в «Щелкунчике». Кроме мамы и папы на театральное выступление Насти пришел и ее крестный Тимур Батрутдинов.

Однако, по признанию Кристины Асмус, она предпочла бы любую другую профессию для дочки, но не актерскую. Знаменитость поздравила всех почитателей ее таланта с новогодними праздниками и пожелала исполнения желаний.

Подписчикам понравился трогательный кадр, за небольшой период времени публикация собрала массу комментариев и отметок « Нравится». В отзывах поклонники называли семью актрисы прекрасной и желали супругам и их дочери счастья и процветания.



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