Двое подростков в Ялте ограбили мужчину на улице

11.01.2020, 16:04, Разное

В Ялте двое подростков подозреваются в ограблении. По версии следствия, они отняли у мужчины мобильный телефон.
Оба подозреваемые не достигли совершеннолетнего возраста, им 16 и 17 лет. При совершении ограбления, сообщают правоохранительные органы, к жертве была применена физическая сила. Преступление имело место прямо на одной из улиц города.

При задержании у парней изъяли мобильный телефон потерпевшего. После окончания следственных действий устройство вернут настоящему владельцу. Кроме того, известно, что ранее задержанные несовершеннолетние не были судимы и не имеют отрицательных характеристик. Уже находясь в отделении местного ОВД, они сознались в содеянном и написали явку с повинной.

После завершения следственных действий дело передадут в суд. В случае, если вина несовершеннолетних будет доказана, им может грозить реальный срок лишения свободы, причем на немалый срок — до семи лет в зависимости от тяжести содеянного.



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