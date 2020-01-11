Иранская система ПВО посчитала украинский Boeing 737-800 крылатой ракетой

11.01.2020, 16:04, Разное

Иранские власти подробно объяснили ошибочный удар местных военных по украинскому самолету. Выяснилось, что система ПВО страны перепутала Boeing 737-800 с крылатой ракетой.
Как отметил глава Военно-космических войск КСИР Амир-Али Хаджизаде, оператор вышеназванной системы определил пассажирский лайнер как «вражеский объект». Из-за помех в связи об этом не рассказали членам командования и решение о выпуске снаряда пришлось принимать самостоятельно. Оператор имел на это лишь 5 секунд, в связи с чем сделал ошибочный выбор и направил ракету к украинскому судну.
На время атаки военных американских баз властям Ирана поступала просьба отменить авиасообщение над государством, но этого так и не сделали.

В МИД страны заявили: Boeing 737-800 был сбит из-за ошибки системы ПВО, а спровоцировал это «человеческий фактор». Представители также обвинили в этом инциденте Штаты, по причине которых Иран попал в «кризисный период».



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