Иранская система ПВО посчитала украинский Boeing 737-800 крылатой ракетой

Иранские власти подробно объяснили ошибочный удар местных военных по украинскому самолету. Выяснилось, что система ПВО страны перепутала Boeing 737-800 с крылатой ракетой.

Как отметил глава Военно-космических войск КСИР Амир-Али Хаджизаде, оператор вышеназванной системы определил пассажирский лайнер как «вражеский объект». Из-за помех в связи об этом не рассказали членам командования и решение о выпуске снаряда пришлось принимать самостоятельно. Оператор имел на это лишь 5 секунд, в связи с чем сделал ошибочный выбор и направил ракету к украинскому судну.

На время атаки военных американских баз властям Ирана поступала просьба отменить авиасообщение над государством, но этого так и не сделали.

В МИД страны заявили: Boeing 737-800 был сбит из-за ошибки системы ПВО, а спровоцировал это «человеческий фактор». Представители также обвинили в этом инциденте Штаты, по причине которых Иран попал в «кризисный период».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Житель Москвы устал от жены за новогодние праздники и ушел в лес. Несколько дней он прятался от разыскивавших его спасателей. 42-летний россиянин ушел из дома 4 января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки на Открытом шоссе как раз располагается Лосиноостровской парк, – можно пройтись и проветриться. Но мужчина не пришел домой и через […]