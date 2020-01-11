В Абхазии после протестов возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

Прокуратура Абхазии завела уголовное дело о массовых беспорядках из-за захвата протестующими здания администрации президента в Сухуми. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Дело заведено по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества».

В оперативно-следственную группу вошли представители Службы государственной безопасности, Генпрокуратуры и МВД Абхазии. В сообщении говорится, что дело заведено по факту массовых беспорядков, в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента Абхазии.

9 января протестующие, требуя отставки главы государства Рауля Хаджимы, ворвались в здание администрации. После экстренного заседания Совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. 10 января в Абхазии отменили результаты президентских выборов.

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