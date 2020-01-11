Президент МАУ: Версия теракта с самолетом в Иране еще продолжает отрабатываться

Версия теракта на борту самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране пока не исключается следствием, заявил 11 января на брифинге президент МАУ Евгений Дыхне. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Тому, что Иран сегодня сообщил, у нас еще нет документального подтверждения. Версия возможного террористического акта еще продолжает отрабатываться правоохранительными органами, и мы с ними встречаемся, даем соответствующую информацию, показания, что как происходило, какие пассажиры, когда откуда летели, когда прилетели с нами или не с нами в Тегеран, почему не явились на борт – всю информацию, которая у нас есть, мы отдали правоохранительным органам. Если эта версия (о теракте. – «ГОРДОН») не будет принята как несостоявшаяся, эта информация наверняка будет доступна», – сказал Дыхне.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
Служба безопасности Украины заявляла, что рассматривает две версии причин катастрофы – теракт и попадание ракеты.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.
Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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