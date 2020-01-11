Аятоллы признали ответственность Ирана за гибель самолета, сбитого по ошибке. Наши виляют и врут шестой год

Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.
Наши виляют и врут шестой год, – и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.
Не то чтобы те были лучше – упаси боже! Не то чтобы менее опасны – о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто – почувствуйте разницу – над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.
А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное «гы-гы» и «а вы докажите»… А когда докажут и припрут к стенке, – угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмешь…
У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, – пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, – потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.
А измененное сознание – вопрос времени.
Если что, можно обойтись и без гурий.
Источник: Виктор Шендерович / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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