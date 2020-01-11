Макрон собрался в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщили в офисе президента Украины.
Кроме того, там сообщили, что в ближайшее время Зеленский, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского добавили, что в ходе телефонного разговора с Макроном была достигнута договоренность о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе украинские граждане.
В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Если в Украине не разберутся, что сделали органы власти для недопущения крушения в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), подобная трагедия может случиться снова. Об этом бывший начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины и бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 10 января в эфире «Радио НВ». «Если сейчас не пройти по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Франция пригрозила США обращением в ВТО / 8 декабря
- Росстат: Убыль населения в России в этом году будет самой высокой за 11 лет / 13 декабря
- Названы основные тенденции в российском туризме в 2020 году / 25 декабря
- Российский канал купил права на показ сериала «Папик», снятого «Кварталом 95» / 28 декабря
- В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах / 10 января
- Макрон отказался от президентской пенсии – Le Parisien / 22 декабря
- Сына экс-президента Грузии избили из-за плохого вина / 22 декабря
- В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Ему дали два года условно / 20 декабря