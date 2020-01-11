Макрон собрался в Киев

11.01.2020, 15:51, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщили в офисе президента Украины.

Кроме того, там сообщили, что в ближайшее время Зеленский, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, передает РИА «Новости».

В офисе Зеленского добавили, что в ходе телефонного разговора с Макроном была достигнута договоренность о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе украинские граждане.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.



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