Мнение: Торс

После моих публикаций о том, что молодой крепкой южнорусской кобылке Юле Высоцкой не стоит гробить молодость на старую мумию Кончаловского, она показала всем торс мужа.

Вот он: и торс, и намёк на спортивную составляющую.



Фото: Соцсети

Нет, это очень здорово, что Андрон, несмотря на свои 83 года, не толстый и даже худой. Правда, это очень здорово — риск умереть от инфаркта у Кончаловского ниже, чем у того же Познера.

Впрочем, не всё ли равно, отчего умирать, когда тебе уже за 80? Не случится инфаркта, подведёт простата. Однако Юля Высоцкая намекнула своей фотографией на совершенно иное.

На что? Я объясню.

Как и любая другая баба, Юля считает себя лишь дыркой. Дырка, в которую даёт, а потом готовит еду и моет пол — вот, как видят себя и своё место в жизни наши бабы.

Можно добиться успеха только дырочкой. Если муж ей не пользуется, значит скоро — развод.

В разводе баба тоже винит себя — не так приготовила, не так подмела пол и, главное, плохо давала. Если же у окружающих возникают вполне закономерные мысли, что муж тебя, ввиду возраста и больной простаты, не дерёт, как молодой жеребец кобылку, значит ты — плохая жена.

Понимаете «логику»? В такой парадигме живут наши бабы и Юля, которая и стала-то человеком, дав 20 лет назад режиссёру Андрону.

Высоцкая выставила фотографию голого торса мужа, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он находится в прекрасной физической форме и, соответственно, регулярно совокупляет жену.

Смешно? Да, было бы смешно, если бы не было это так грустно.



Фото: Соцсети

Ни на одной фотографии Андрон не стоит сам. Вместо костыля — крепкая жёнушка. 83-летний старик передвигается по миру, опираясь на Юлю.

Худой торс? Ну, да — видим. Но секс? Скорее, нужна сиделки и собеседница.



Давай хоть поговорим о сексе, любимый? Давай, вот помню я как на похоронах Сталина драл соседку. Фото: Соцсети

Совершенно понятно, что секса у Юли и её мужа нет и быть не может. Андрон еле-еле стоит, и спасибо ещё, что вообще живой. Так зачем же Юля пытается убедить всех нас, что в их половой жизни всё прекрасно?

Да потому и пытается, что если нет секса, она автоматически становится в своих же глазах плохой женой. Не рабочей дырочкой, а пустым ничтожеством — ведь кроме этого, других-то талантов нет.

Глупая баба. Впрочем, все куры глупые.

А вы оцениваете себя с точки зрения сексуальной привлекательности? Если вас не дерут, сразу же комплексуете?

Источник: Лена Миро

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