Немецкие СМИ: Раньше надо было звонить в Вашингтон, теперь – в Москву

Влияние РФ в кризисных регионах несравнимо выше, чем у Германии, пишет Das Erste. Немецкий телеканал отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе поездки в Москву надеется на помощь Владимира Путина в вопросе стабилизации Ближнего Востока.
«Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без РФ решить проблемы региона невозможно», – приводит Das Erste слова немецкого депутата от партии Свободных демократов Биджана Джир-Сарая (перевод предоставлен ИноТВ).
В статье на сайте немецкого телеканала отмечается, что Меркель «неизбежно оказывается в непривычной и неприемлемой для себя роли», а Путин «точно знает, что Германия и Европа в целом хотят получить от него услугу», в частности, касательно ближневосточного урегулирования.
Автор публикации отмечает, что давнее знакомство Путина и Меркель должно помочь переговорному процессу. «Путин очень хорошо говорит по-немецки, Меркель владеет русским: по словам дипломатов, в ходе встреч оба время от времени переходят на неродные для себя языки», – отмечает Das Erste.
Помимо иранской темы, РФ является важным переговорным партнером в ливийском вопросе. «Берлинский процесс», запущенный Германией для стабилизации обстановке в этой стране, будет эффективным только при условии участия в нем России и Турции, констатирует автор статьи.
«Без Путина невозможно достичь дипломатического решения, как в Ливии, так и в Сирии. И российский президент точно об этом знает», – заключает депутат Биджана Джир-Сарая.
В субботу в Кремле проходит встреча Путина и Меркель.
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