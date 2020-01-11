Мнение: Ошибка ПВО: что погубило украинский «Боинг»

2020 год явно будет очень непростым. Начался он сразу тяжело: США и Иран обменялись ударами, поставив Ближний Восток на грань большой войны. В это же самое время над иранской столицей Тегераном при загадочных обстоятельствах разбился украинский «Боинг», все находившиеся на борту люди погибли. Что привело к этой трагедии: теракт, техническая неисправность самолета, ошибка пилотов или нескоординированные действия ПВО Исламской Республики?

Учитывая обстоятельства произошедшего и их время, очень трудно рассматривать их в отрыве от внешнеполитического контекста. Но мы постараемся быть объективными и предварительно рассмотреть все основные версии.

Техническая неисправность

Пока эта версия является приоритетной. Согласно показаниям очевидцев, самолет загорелся в воздухе. Судя по действиям пилотов, они пытались вернуть самолет назад, но не смогли. «Боинг» упал и взорвался уже на земле. Оценки экспертов о возможных причинах расходятся. Одни считают, что могло произойти возгорание двигателя. Другие склоняются к версии о более серьезном отказе систем управления лайнера. Однако владелец самолета — компания «Международные авиалинии Украины», заявляет о его полной технической исправности на момент вылета.

Ошибка пилотов

Разумеется, вины экипажа в возникновении пожара в двигателях быть не может. Но даже на одном двигателе бывает возможно дотянуть до аэродрома. Однако по предварительным оценкам экспертов, к пилотам претензий нет никаких. Они пытались совершить разворот направо, оставив огонь на крыле, чтобы он не лизал фюзеляж. То есть, летчики выполнили свой профессиональный долг до конца.

Теракт

Данный сценарий маловероятен по нескольким причинам. Во-первых, пронести бомбу на борт в Тегеране весьма затруднительно из-за серьезных мер безопасности. Во-вторых, взорвись устройство в самолете, его разрушение произошло бы в небе, а также была бы заметна вспышка. В-третьих, не вполне понятно, против кого конкретно мог быть направлен теракт. Из почти 180 человек, находившихся на борту, примерно половина была иранцами, остальные – канадцами, украинцами, шведами, афганцами, британцами и немцами. Чью руку усмотреть за терактом?

Ошибка ПВО

Среди версий, названных украинским следствием, особо выделяется «ракетная». Предполагается, что лайнер над Тегераном мог быть сбит комплексом «Тор» советского или российского производства, которые состоят на вооружении армии Ирана. К сожалению, зенитчики иногда ошибаются: те же украинцы почти два десятилетия назад сбили во время учений Ту-154 «Сибирских авиалиний», что долго отрицали.

Есть некоторая вероятность, что из-за несогласованности действий между гражданскими и военными, последние на фоне конфликта с США и обмена ракетными ударами могли неверно оценить ситуацию и принять неверные решения с трагическими последствиями. Довольно подозрительным выглядит сообщение иранцев о том, что «черные ящики», рассчитанные на самые жесткие условия, оказались поврежденными. Не спешат они и передавать украинской стороне данные радаров о движении.

Уже сейчас в Канаде и Великобритании, судя по всему, именно эту версию решено считать основной, о чем заявили первые лица данных государств, чьи граждане погибли в самолете. Весьма удобный повод для дальнейшего политического давления Запада на Иран, введения новых санкций и его изоляции. Однако спешить делать выводы о вине Тегерана, пусть даже непреднамеренной, будет преждевременно. Должно пройти расследование, могут вскрыться новые обстоятельства, которые изменят картину.

Столкновение с БПЛА

Столкновение с летящим объектом также вполне может объяснить причины трагедии. Тегеран – огромный город, столица Ирана. Кто-то из гражданских мог баловаться с квадрокоптером, или военные могли запустить беспилотный самолет-разведчик, что неудивительно на фоне эскалации конфликта с США и обмена ракетными ударами. Несогласованность действий, стечение обстоятельств вполне могли привести к авиакатастрофе.

П.С. Статья была написана по горячим следам, вчера. Сегодня Иран официально признал, что сбил Боинг по ошибке.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/153553.html

Источник: Достало

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