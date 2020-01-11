Задержка рейса МАУ в Иране была связана с необходимостью выгрузить лишний багаж – президент компании

Задержка рейса «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января была вызвана необходимостью выгрузить лишний багаж. Об этом на брифинге 11 января рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Очень простая штатная ситуация по задержке: на этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади. Соответственно, командир корабля, определив взлетную массу, самолета, увидив несоответствия, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа. С этим была связана задержка рейса», – сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Задержка рейса «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января была вызвана необходимостью выгрузить лишний багаж. Об этом на брифинге 11 января рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Очень простая штатная ситуация по задержке: на этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади. Соответственно, командир корабля, определив взлетную массу, самолета, увидив […]