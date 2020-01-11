В Онтарио водителя автомобиля Tesla арестовали за чистку зубов на скорости 135 км/ч

Одного из водителей Tesla сотрудники полиции арестовали за глупое правонарушение. Оказывается, житель Онтарио сидел за рулем автомобиля, занимаясь чисткой зубов на скорости 135 км/ч.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 58-летний канадец для своего занятия использовал обе руки. Электрокар находился на управлении автопилотом, но все равно поведение водителя считается нарушением безопасности. В связи с этим полицейские предъявили владельцу Tesla соответствующее обвинение.

Данная ситуация в Онтарио стала не первой, кода водитель той же марки авто нарушал правила, надеясь на автопилот. В 2018 году один житель уснул за рулем машины, двигавшейся на скорости 97 км/ч.

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