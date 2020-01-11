США признали Россию жестким конкурентом

Соединенные Штаты рассматривают Россию не как «врага» или «угрозу», а как «жесткого и изобретательного» конкурента, сообщил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).

«Я бы сказал, что РФ является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», – приводит его слова РИА «Новости».

Хейл напомнил, что, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон выступает за «добрые отношения с Россией и держит открытыми двери к диалогу».

Дипломат указал, что РФ и США поддерживают контакты по целому ряду вопросов, включая украинское урегулирование, Сирию, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, ситуацию на Ближнем Востоке, а также в двусторонних вопросах.

Замгоссекретаря также еще раз подтвердил, что США выступают против «Турецкого потока», поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние РФ в Европе.

Трамп ранее пожаловался, что в Европе «его невзлюбили» за требование отчислять больше средств на оборону, при этом США, по его словам, «защищают европейцев от России».

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев объяснил логику заявления американского лидера.





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Последнее: Соединенные Штаты рассматривают Россию не как «врага» или «угрозу», а как «жесткого и изобретательного» конкурента, сообщил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР). «Я бы сказал, что РФ является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», – приводит его слова РИА «Новости». Хейл напомнил, что, по словам президента США […]