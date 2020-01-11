«Мы можем стать сумасшедшими»: Агата Муцениеце поздравила сына Тимофея Прилучного с днем рождения стихом

Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием. Сын актеров Тимофей Прилучный празднует день рождения, с которым его поздравила мать в стихотворной форме.

Знаменитость разместила на своей странице трогательные фото, в подписи к которым обратилась к 7-летнему имениннику. Тимофей Прилучный является первым ребенком в семье звезд и коллег по съёмочной площадке. В качестве поздравления Муцениеце решила вспомнить строки из стихотворения Наталья Касимцевой, легшие в основу композиции «Вдвоем», которую исполнили Максим Фадеев и Наргиз Закирова. «Мы можем стать с тобой сумасшедшими, и нас разместят с тобой в разных палатах…» — процитировала поэта супруга артиста.

Звездная родительница также добавила, что эти слова точно описывают ее отношение к их с Павлом Прилучным сыну. Муцениеце назвала наследника «самым драгоценным мужчиной» и показала фолловерам несколько интересных фото.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием. Сын актеров Тимофей Прилучный празднует день рождения, с которым его поздравила мать в стихотворной форме. Знаменитость разместила на своей странице трогательные фото, в подписи к которым обратилась к 7-летнему имениннику. Тимофей Прилучный является первым ребенком в семье звезд и коллег по съёмочной площадке. В качестве поздравления […]