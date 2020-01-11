«А перед детьми не стыдно?»: Сябитову сильно пнули после рассуждений о сексе

11.01.2020, 15:18, Разное

Телеведущая программы «Давай поженимся» нередко делится советами о построении гармоничных отношений. В последней публикации звезда отечественного телевидения подняла тему секса с мужчиной.

«Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другими
словами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая
хозяйка, тратите за один день всю зарплату, часами смотрите сериалы и
болтаете по телефону, обо всем рассказываете подругам, и временами бываете
глупа, если вы компенсируете эти недостатки страстной любовью и пылким
сексом», – высказалась знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

Она поинтересовалась мнением подписчиков, однако те раскритиковали знаменитость. Пользователям не понравились выдвинутые Сябитовой предположения.

«Надо все-таки себя уважать хоть чуточку… Вы же на государственном канале работаете…», »
Да не считают они так! Не выдумывайте ничего за них», «А перед детьми не стыдно?», – высказались возмущенные комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 10 Янв 2020 в 2:27 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая программы «Давай поженимся» нередко делится советами о построении гармоничных отношений. В последней публикации звезда отечественного телевидения подняла тему секса с мужчиной. «Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другими словами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая хозяйка, тратите за один день […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика