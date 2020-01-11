«А перед детьми не стыдно?»: Сябитову сильно пнули после рассуждений о сексе

Телеведущая программы «Давай поженимся» нередко делится советами о построении гармоничных отношений. В последней публикации звезда отечественного телевидения подняла тему секса с мужчиной.

«Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другими

словами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая

хозяйка, тратите за один день всю зарплату, часами смотрите сериалы и

болтаете по телефону, обо всем рассказываете подругам, и временами бываете

глупа, если вы компенсируете эти недостатки страстной любовью и пылким

сексом», – высказалась знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

Она поинтересовалась мнением подписчиков, однако те раскритиковали знаменитость. Пользователям не понравились выдвинутые Сябитовой предположения.

«Надо все-таки себя уважать хоть чуточку… Вы же на государственном канале работаете…», »

Да не считают они так! Не выдумывайте ничего за них», «А перед детьми не стыдно?», – высказались возмущенные комментаторы.

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 10 Янв 2020 в 2:27 PST

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Последнее: Телеведущая программы «Давай поженимся» нередко делится советами о построении гармоничных отношений. В последней публикации звезда отечественного телевидения подняла тему секса с мужчиной. «Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другими словами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая хозяйка, тратите за один день […]