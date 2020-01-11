В МАУ пока не комментируют сумму ожидаемой компенсации от Ирана

В «Международных авиалиниях Украины» пока не готовы комментировать сумму компенсации, которую должен выплатить Иран за сбитый самолет авиакомпании. Об этом на брифинге 11 января сказал президент МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы как компания находимся в вынужденном юридическом процессе, связанном с урегулированием последствий катастрофы. Поэтому, к сожалению, я не могу давать комментарии, связанные с ожиданиями по компенсациям, по страховым выплатам пассажирам. В связи с тем, что было много пассажиров разных стран на борту, мы работаем с семью юрисдикциями, и вопросы в ходе всех наших процессуальных юридических действий будут освещаться по порядку. Сейчас ничего по этому поводу сказать вам, извините, не могу», – заявил Дыхне.

Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский добавил: «Но хотеть будем много, это точно».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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