Украина заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону заняла шестое место в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Первое место заняла сборная Норвегии, второе – Швеция (+21,1), бронзовую награду завоевала сборная Франции (+33,1).
Украина отстала от лидера на одну минуту 35,9 секунд. Украинские спортсменки пробежали один штрафной круг и потратили семь дополнительных патронов.
Сборную Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт, начало в 13.45.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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