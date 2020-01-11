Украина заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

11.01.2020, 15:18, Новости дня

Сборная Украины по биатлону заняла шестое место в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Первое место заняла сборная Норвегии, второе – Швеция (+21,1), бронзовую награду завоевала сборная Франции (+33,1).

Украина отстала от лидера на одну минуту 35,9 секунд. Украинские спортсменки пробежали один штрафной круг и потратили семь дополнительных патронов.

Сборную Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт, начало в 13.45.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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