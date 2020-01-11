В Абхазии завели уголовное дело по факту массовых беспорядков

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуме, сообщили в генеральной прокуратуре республики.
«По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Дело возбуждено «по факту массовых беспорядков» 9 января 2020 года, «в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента».
Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.
Напомним, ранее на этой неделе митингующие пошли на штурм администрации президента республики, попытку захвата здания предотвратили. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.
На фоне массовых беспорядков парламент Абхазии призвал президента республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Представитель Хаджимбы в ответ заявил, что парламент своим обращением «может только осложнить ситуацию».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис – и как с этим связано убийство воров в законе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуме, сообщили в генеральной прокуратуре республики. «По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение ведомства. Дело возбуждено «по факту массовых беспорядков» 9 января 2020 года, «в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нарышкин предложил создать комиссию по изучению преступлений нацистских оккупантов / 3 декабря
- Очевидец рассказал о ДТП с сыном Валерии / 8 декабря
- Возросло число пропавших и пострадавших при пожаре в Одессе / 4 декабря
- Ризатдинова: Для меня Крым – это Украина. Так будет всегда / 5 декабря
- Объявлены города проведения полуфиналов конкурса «Мастера гостеприимства» / 27 декабря
- Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге / 8 января
- В Москве напали на руководителя CIT Руслана Левиева / 27 ноября
- Больница в Москве объяснила приезд Росгвардии / 18 декабря