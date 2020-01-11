В Абхазии завели уголовное дело по факту массовых беспорядков

11.01.2020, 15:12, Новости дня

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуме, сообщили в генеральной прокуратуре республики.

«По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Дело возбуждено «по факту массовых беспорядков» 9 января 2020 года, «в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента».

Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.

Напомним, ранее на этой неделе митингующие пошли на штурм администрации президента республики, попытку захвата здания предотвратили. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

На фоне массовых беспорядков парламент Абхазии призвал президента республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Представитель Хаджимбы в ответ заявил, что парламент своим обращением «может только осложнить ситуацию».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис – и как с этим связано убийство воров в законе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуме, сообщили в генеральной прокуратуре республики. «По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение ведомства. Дело возбуждено «по факту массовых беспорядков» 9 января 2020 года, «в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика