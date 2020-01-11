В Абхазии завели уголовное дело по факту массовых беспорядков

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуме, сообщили в генеральной прокуратуре республики.

«По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Дело возбуждено «по факту массовых беспорядков» 9 января 2020 года, «в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента».

Для расследования дела создана оперативно-следственная группа.

Напомним, ранее на этой неделе митингующие пошли на штурм администрации президента республики, попытку захвата здания предотвратили. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

На фоне массовых беспорядков парламент Абхазии призвал президента республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Представитель Хаджимбы в ответ заявил, что парламент своим обращением «может только осложнить ситуацию».

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