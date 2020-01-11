Генерал КСИР: ПВО разместили за несколько часов до катастрофы, оператор принимал решение за 5 секунд и ошибся

Главком ВВС иранского Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде на специальной пресс-конференции 11 января подтвердил, что украинский «Боинг» был сбит военными КСИР под Тегераном 8 января. Он рассказал, что система ПВО приняла гражданский самолет за крылатую ракету.

«ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 ноября (самолет был сбит ранним утром 8 ноября). Оператор увидел двигающийся объект. Система работала с помехами, сеть была занята и у него не было подтверждения со стороны. В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор», — признал генерал.

«Оператор заявил, что неоднократно просили, чтобы полеты в воздушном пространстве были приостановлены», — подчеркнул генерал. Но, по его словам, этого не было сделано, и в итоге оператор принял гражданский самолет за крылатую ракету.

По его словам, сам он «хотел умереть», когда узнал о том, что произошло, и отдает свою честь «в божьи руки». «Мы принимаем на себя ответственность за то, что произошло и готовы принять любые решения со стороны властей, которым подчиняемся», — заявил военный.

Он также сказал, что представители Управления гражданской авиации Ирана, которые ранее заявляли, что украинский самолет не был сбит в результате ракетного удара, «действовали на основании полученной ими информации» и не знали об инциденте с ракетой.

«Они не виноваты. Это мы виноваты», — сказал Хаджизаде. Также, по его словам, когда была сформирована комиссия для расследования инцидента, она была «изолирована», и руководство КСИР несколько суток «не могло ничего ей сообщить».

Генерал возложил на США частичную ответственность за произошедшее:

«Вероятность конфликта была беспрецедентной. Силы с обеих сторон были начеку на 100%. Американцы объявили, что будут наносить удары по Ирану, поэтому все наступательные и оборонительные подразделения Ирана были на 100% бдительны, — объяснил он. — В этих условиях ряд новых защитных систем ПВО были добавлены в так называемое Кольцо обороны Тегерана. Эти первые системы, развернутые в западной части Тегерана, и пострадали от инцидента».

Ранее утром власти Ирана выпустили заявление по государственному телевидению, признав, что «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит непреднамеренно и «из-за человеческой ошибки»:

Эксперты предполагали, что ракета была выпущена из ЗРК «Тор» российского производства, который был экстренно пригнан на базу КСИР недалеко от тегеранского аэропорта для того, чтобы усилить службы ПВО в районе иранской столицы и его воздушного узла. Это было сделано из-за того, что в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ожидал ответной ракетной атаки США на Иран, которая так и не произошла.

В 2010 году ПВО КСИР также по ошибке сбили из аналогичного ЗРК «Тор» иранский истребитель F-15, который летел над АЭС Бушер.

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Последнее: Главком ВВС иранского Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде на специальной пресс-конференции 11 января подтвердил, что украинский «Боинг» был сбит военными КСИР под Тегераном 8 января. Он рассказал, что система ПВО приняла гражданский самолет за крылатую ракету. «ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 ноября (самолет был […]