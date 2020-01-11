На CES дебютировал электрический мотоцикл-трансформер от Damon

11.01.2020, 15:04, Разное

В рамках выставки CES в США дебютировал электрический мотоцикл-трансформер производства канадской компании. Damon Hypersport способен менять конфигурацию посадки прямо в процессе поездки.
Электробайк может похвастаться мощностью двигателя в 200 лошадиных сил, а одной зарядки окажется достаточно для преодоления 400 км. Damon Hypersport оснащен емкой батарей на 20 кВт*ч, имеющей водяное охлаждение. Максимум, до которого водитель сможет разогнать транспорт, составляет 320 км/ч. Новинка получила систему CoPilot, построенную на базе ИИ, а ее задача заключается в обеспечении безопасности в ходе поездки. Благодаря ряду камер и датчиков осуществляется обзор в 360 градусов, а особый алгоритм может эффективно определять потенциальные угрозы.

Трансформером байк нарекли из-за способности менять посадку в движении. В памяти Hypersport можно сохранять различные конфигурации, а потом выбирать нужные. Изначально мотоцикл дебютирует ограниченной серией и обойдется в 40 тысяч долларов. Когда начнется серийное производство, купить его можно будет за 25 тысяч долларов.



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Последнее: В рамках выставки CES в США дебютировал электрический мотоцикл-трансформер производства канадской компании. Damon Hypersport способен менять конфигурацию посадки прямо в процессе поездки. Электробайк может похвастаться мощностью двигателя в 200 лошадиных сил, а одной зарядки окажется достаточно для преодоления 400 км. Damon Hypersport оснащен емкой батарей на 20 кВт*ч, имеющей водяное охлаждение. Максимум, до которого водитель […]

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