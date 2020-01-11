Актриса из «Физрука» Полина Гренц рассказала о депрессии после расставания с бойфрендом

Ранее звезда «Физрука» не распространялась о своем бойфренде, придерживаясь позиции, что счастье любит тишину. Однако недавно Полина Гренц пояснила поклонникам в Instagram о тяжелой депрессии после расставания с возлюбленным.

Знаменитости понадобилось больше полугода, чтобы смириться с произошедшем и принять его. В течение всего времени она пыталась разлюбить экс-бойфренда. «Ни для кого не секрет: чтобы избавиться от любви к человеку, проще всего нужно его возненавидеть», — поделилась Полина Гренц с фолловерами. Затем она добавила, что решила забыть возлюбленного другим способом, поскольку не хотела посылать ему негативную энергетику. По словам актрисы из «Физрука», ей очень сложно далось расставание с молодым человеком.

Никто не мог помочь артистке пережить тяжелые времена, ведь у нее началась депрессия. Единственным другом стало время. Как сказала Гренц, оно «давало ей пощечину за проявление слабости». Также звезда сериала отметила, всегда находила оправдание поступкам бывшего бойфренда, который не ценил ее стараний.

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