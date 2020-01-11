Иран объяснил крушение «Боинга» ошибкой оператора системы ПВО

11.01.2020, 14:57, Новости дня

Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, однако из-за помех в связи оператор не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить ракету по лайнеру. Как сообщает IRNA, об этом сказал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — сказал Хаджизаде.

По его словам, военные Ирана просили прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США в Ираке, но это требование не было выполнено.

Между тем офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал фотографии обломков сбитого самолета. На снимках деталей корпуса самолета видны следы от пробоин.



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Последнее: Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, однако из-за помех в связи оператор не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить ракету по лайнеру. Как сообщает IRNA, об этом сказал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде. «Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он […]

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