Мнение: Стоимость домработницы, правда о крепостном праве и пошлины на онлайн-покупки

1. К вопросу о средних зарплатах. В «ЖЖ» идёт горячее обсуждение — как лучше составить текст вакансии для помощницы по дому. Суть работы — помогать молодой маме с 10 до 19 с разными текущими делами: сидеть с двумя детьми, отводить детей на кружки, готовить простую еду, ходить в магазин за продуктами, убираться в квартире и так далее. Несложный, неквалифицированный труд. 50 тысяч рублей в месяц за обычную пятидневку:

https://malyshi.livejournal.com/65129065.html

В комментариях пишут, что понимают, почему дама до сих пор не может никого себе найти, и предлагают поднять планочку тысяч так на 15-20. Дескать, 65-70 тысяч за такие обязанности будет нормально, а вот 50 тысяч за полный рабочий день, извините, маловато. Даже для сотрудника без образования и без профессии, на которого не навешивают каких-то серьёзных нагрузок. Интересное совпадение: 65 тысяч в месяц — это как раз медианная зарплата в Москве, в регионе, о котором идёт разговор. Половина москвичей получает зарплату меньше 65 тысяч рублей в месяц, половина москвичей получает зарплату больше 65 тысяч рублей в месяц.

2. Познавательное интервью с историком Еленой Корчминой, меняющее наше обычное представление о крепостном праве:

https://www.youtube.com/watch?v=p-Lf_vSIuaY

Для тех, кому лень смотреть длинное видео, вот несколько важных тезисов (с моими пояснениями и дополнениями в скобках):

– несмотря на крепостное право, экономика Российской Империи вплоть до середины XIX века была достаточно эффективна – почти беспрерывно велись победоносные войны, а война – это крайне дорогое удовольствие;

– крепостного права не было на большей части территории страны – в Сибири, на Русском Севере, на Кавказе и в Финляндии;

– крестьяне делились на две основные группы – государственные и помещичьи; последних было в среднем около половины (к 1861 году уже значительно менее), и только они были в полном смысле слова крепостными;

– поначалу все платили весьма умеренные налоги, однако в случае государственных крестьян они росли медленно и оставались вполне терпимыми, тогда как в случае помещичьих – куда быстрее, из-за чего положение последних в итоге серьёзно ухудшилось;

– помещиков в России было сравнительно немного – куда меньше, чем в Польше и многих других странах Европы по отношению к числу крестьян, поэтому нагрузка по их содержанию долгое время была не слишком тяжёлой;

– одна из причин возникновения крепостного права – необходимость управления огромной страной в отсутствие развитого административного аппарата (вопреки стереотипам, чиновников и бюрократии в царской России откровенно не хватало, поэтому их функции брала на себя военная элита);

– помещики бывали разные – кто-то был деспотом по отношению к крестьянам, а кто-то был для них «как отец родной»;

– помещики были обязаны снабжать крестьян хлебом и зерном в неурожайные годы (одна из причин того, почему серьёзного голода в России до конца XIX века не было); они также выдавали деньги семьям тех, кто ушёл на заработок; они же помогали в судебных делах; а если крестьяне не платили налоги, то за это могли посадить не крестьян, а их помещика;

– крепостное право не предполагало полностью натурального хозяйства – со времён Петра I налоги платились монетою, а значит, крестьяне вынуждены были участвовать в торговле, заниматься всевозможными промыслами и вести товарное хозяйство;

– крепостное право также не ограничивало мобильность рабочей силы – до трети всех мужчин периодически уходили на заработки;

– в конце XVIII века русские крестьяне жили лучше, чем их собратья в Дании; московские крестьяне могли позволить себе примерно два прожиточных минимума, тогда как в большинстве периферийных стран Европы, за исключением наиболее передовых, вроде Англии и Франции – только один прожиточный минимум;

– многократный рост населения и освоение новых территорий свидетельствует, что крестьяне могли себе позволить и большие семьи, и переезд на новые места.

Разумеется, несмотря на всё это, крепостное право было тупиковым путём, от которого Российская Империя в конце концов отказалась, лишь с небольшим запозданием после стран Центральной Европы. Но долгое время система работала, и при этом она далеко не всегда была обременительна для населения и позволяла решать экономические и военные задачи.

Что касается того, почему в конце XIX – начале XX века в России сложилась напряжённая социальная ситуация, об этом подробно рассказывается в статье на «Руксперте»:

https://ruxpert.ru/Причины_кризиса_Российской_Империи

Поздняя отмена крепостного права была только одной из причин кризиса – куда более важны были перенаселение в Центральной России и последствия быстрой трансформации общества в ходе индустриализации.

3. Читатели указали, что «Лента.ру» привела не совсем верную информацию о новых пошлинах на онлайн-покупки за рубежом:

https://olegmakarenko.ru/1756876.html

https://lenta.ru/news/2020/01/01/tariff/

По факту, произошло скорее послабление, а вовсе не ужесточение таможенного режима.

https://journal.tinkoff.ru/news/poshlina-pokupki-2020/

Сейчас суммарный лимит для посылок из-за границы составляет 500 € в месяц. В 2020 году он составит 200 € на одну посылку. То есть можно будет получать хоть 10 посылок до 200 € в месяц, а пошлину все равно не начислят. Но если стоимость одной посылки превысит 200 €, уже надо доплачивать. Правда, и ставки пошлин будут в два раза меньше, чем в 2019 году.

По ссылке также приводятся данные о величине беспошлинного лимита и пошлин за его превышение для разных способов ввоза. В общем и целом, покупка множества недорогих товаров стала даже более выгодна, чем раньше.

Источник: Место для дискуссий

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