«Рома» и «Болонья» интересуются нападающим сборной Украины – СМИ

Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press.

«Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник.

Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений.

Также сообщается, что в услугах Мораеса заинтересовано много европейских клубов. Итальянская «Болонья» три недели назад провела переговоры с агентом игрока, но официального предложения пока не поступило.

В декабре нападающий сборной Украины продлил контракт с «Шахтером» до 2021 года.

Мораес перешел в донецкий клуб из киевского «Динамо» летом 2018 года. За донецкий клуб нападающий провел 63 игры, забил 43 гола и отдал 19 результативных передач.

18 марта 2019 года Мораес получил гражданство Украины и был вызван в национальную команду. За сборную Украины провел пять матчей, голов не забивал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press. «Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник. Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений. Также сообщается, что […]