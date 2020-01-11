«Рома» и «Болонья» интересуются нападающим сборной Украины – СМИ

Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press.
«Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник.
Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений.
Также сообщается, что в услугах Мораеса заинтересовано много европейских клубов. Итальянская «Болонья» три недели назад провела переговоры с агентом игрока, но официального предложения пока не поступило.
В декабре нападающий сборной Украины продлил контракт с «Шахтером» до 2021 года.
Мораес перешел в донецкий клуб из киевского «Динамо» летом 2018 года. За донецкий клуб нападающий провел 63 игры, забил 43 гола и отдал 19 результативных передач.
18 марта 2019 года Мораес получил гражданство Украины и был вызван в национальную команду. За сборную Украины провел пять матчей, голов не забивал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press. «Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник. Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений. Также сообщается, что […]
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