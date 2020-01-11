«Рома» и «Болонья» интересуются нападающим сборной Украины – СМИ

11.01.2020, 14:54, Новости дня

Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press.

«Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник.

Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений.

Также сообщается, что в услугах Мораеса заинтересовано много европейских клубов. Итальянская «Болонья» три недели назад провела переговоры с агентом игрока, но официального предложения пока не поступило.

В декабре нападающий сборной Украины продлил контракт с «Шахтером» до 2021 года.

Мораес перешел в донецкий клуб из киевского «Динамо» летом 2018 года. За донецкий клуб нападающий провел 63 игры, забил 43 гола и отдал 19 результативных передач.

18 марта 2019 года Мораес получил гражданство Украины и был вызван в национальную команду. За сборную Украины провел пять матчей, голов не забивал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Итальянские клубы «Рома» и «Болонья» интересуются нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press. «Рома» следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник. Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли «Рому» хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений. Также сообщается, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика