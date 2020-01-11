Президент МАУ заявил, что компания выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент компании «Международные авиалиниии Украины» Евгений Дыхне сегодня в ходе брифинга заявил, что МАУ выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших в катастрофе в Иране пассажиров. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются», – отметил Дыхне.
Он добавил, что компания поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского по вопросу компенсации со стороны Ирана.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.
Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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