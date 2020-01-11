Опубликовано видео запуска ракеты по украинскому Boeing

11.01.2020, 14:51, Новости дня

В социальных сетях появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликованы в Twitter Iran News Wire.

На видео запечатлен старт ракеты, после чего следует вспышка.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU

— Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020  

Ранее появилось видео падения самолета.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.



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Последнее: В социальных сетях появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликованы в Twitter Iran News Wire. На видео запечатлен старт ракеты, после чего следует вспышка. Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published […]

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