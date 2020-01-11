ВС Ирана спутали украинский самолет с крылатой ракетой

Украинский самолет Boeing был сбит по ошибке, поскольку вооруженные силы Ирана приняли его за крылатую ракету, сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
«Самолет был идентифицирован как крылатая ракета», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.
По словам Хаджизаде, «у оператора было 10 секунд, чтобы принять решение, и он сделал эту ошибку».
Хаджизаде заверил, что Иран не стремился скрыть свою ошибку. «Генштаб должен был провести расследование», – отметил он.
При этом Хаджизаде добавил, что «ВС Ирана несколько раз делали запрос о том, чтобы в это время воздушное пространство страны было очищено от [гражданских] самолетов».
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.
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