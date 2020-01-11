Медики предупреждают о необходимости защиты от гриппа и кори в зимнее время

11.01.2020, 14:30, Разное

Медики предупреждают о необходимости защиты от гриппа и кори в зимнее время. Советы по профилактике инфицирования дал в радиоэфире «Спутник в Крыму» Олег Козловский.
В своем выступлении он отметил, что успешной борьбе с корью мешает предубеждение некоторой части населения против вакцинации. Подвергая риску заражения собственную жизнь и здоровье, «неимунная прослойка» способствует распространению болезни. Холодное время года является сезоном, когда численность заболевших значительно возрастает. Особенно тяжело острое инфекционное вирусное заболевание протекает у взрослых. В развивающихся странах болезнь остается одной из заметных причин детской смертности. У непривитых людей в случае контакта с заболевшим корью человеком практически нет шансов избежать инфекции с очень высоким уровнем заразности. Значительно тяжелее протекает и сама болезнь, возможен также летальный прогноз.

Низкий иммунитет и наличие хронических заболеваний считаются факторами, увеличивающими вероятность инфицирования не только корью, но и гриппом. Для предотвращения эпидемии необходимо соблюдение главного правила: не заниматься самолечением и максимально изолироваться в условиях дома, считает специалист по инфекционным болезням.



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