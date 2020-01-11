В Кремле началась встреча Путина и Меркель

В Москве начались переговоры лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Президент и канцлер планируют обсудить ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.
Встреча проходит в Кремле, передает РИА «Новости».
В субботу федеральный канцлер по приглашению президента Путина прибыла в Россию с рабочим визитом, ее сопровождает глава МИД Германии Хайко Маас.
Путин и Меркель договорились об этой встрече еще во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря прошлого года.
Переговоры с российским лидером станут единственным пунктом программы визита канцлера в Москву.
В Германии сообщали, что на 17.00 мск намечена совместная пресс-конференция, после чего канцлер и глава германского МИД отправятся в Берлин.
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Последнее: Влияние РФ в кризисных регионах несравнимо выше, чем у Германии, пишет Das Erste. Немецкий телеканал отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе поездки в Москву надеется на помощь Владимира Путина в вопросе стабилизации Ближнего Востока. «Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо […]
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