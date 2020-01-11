Константин Богомолов смонтировал видео про Ксению Собчак под песню «Моя молитва»

Константин Богомолов специально для своей супруги Ксении Собчак сделал трогательное видео, на которое наложил песню Булата Окуджавы «Моя молитва». Соответствующая публикация появилась на странице известной телеведущей в Instagram.
В подписи к публикации светская львица поблагодарила возлюбленного за прекрасную музыкальную композицию и сам ролик. На видео Собчак запечатлена во время отдыха на горнолыжном курорте, а также на фоне дорогих яхт или автомобилей, также знаменитость танцевала или занималась обычными бытовыми делами.
В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились работой Богомолова, отметив, что он действительно заботится о жене и любит её, радуя подобными романтическими сюрпризами. Стоит напомнить, недавно супруги отправились в отпуск в Альпы и посетили вечеринку, организованную российским миллиардером Михаилом Прохоровым в Куршевеле.
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