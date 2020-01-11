Константин Богомолов смонтировал видео про Ксению Собчак под песню «Моя молитва»

11.01.2020, 14:21, Разное

Константин Богомолов специально для своей супруги Ксении Собчак сделал трогательное видео, на которое наложил песню Булата Окуджавы «Моя молитва». Соответствующая публикация появилась на странице известной телеведущей в Instagram.
В подписи к публикации светская львица поблагодарила возлюбленного за прекрасную музыкальную композицию и сам ролик. На видео Собчак запечатлена во время отдыха на горнолыжном курорте, а также на фоне дорогих яхт или автомобилей, также знаменитость танцевала или занималась обычными бытовыми делами.

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились работой Богомолова, отметив, что он действительно заботится о жене и любит её, радуя подобными романтическими сюрпризами. Стоит напомнить, недавно супруги отправились в отпуск в Альпы и посетили вечеринку, организованную российским миллиардером Михаилом Прохоровым в Куршевеле.



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