Под Орлом в ДТП на заснеженной трассе погибли три человека

Под Орлом 11 января произошло смертельное ДТП. В аварии погибли три человека, еще пять оказались в больнице.

По данным телеграмм-канала Hue, на дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Предварительной причиной смертельного ДТП эксперты называют занос одной из машин на заснеженной трассе.

После столкновения транспортные средства деформировались до такой степени, что спасателям пришлось доставать из салона людей, предварительно разрезая кузов. Подробности ДТП с гибелью трех людей уточняются.

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