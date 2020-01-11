Совершающий трансатлантическое плавание барк «Крузенштерн» пересек экватор

Российский учебный парусник «Крузенштерн», находящийся в трансатлантической экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пересек экватор, сообщили в медиацентре плавания.

В медиацентре сообщили, что «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках экспедиции пересек экватор и вышел в южное полушарие Земли», передает РИА «Новости».

Отмечается, что, поскольку большинство курсантов и некоторые члены экипажа впервые пересекли экватор, событие планируют отметить по старой традиции – ритуалом посвящения.

Морякам предстоит пройти символическое чистилище, выполнить задания Нептуна и окунуться в бассейн с забортной водой. Для торжества уже готовятся декорации и костюмы, обряд проведут на шлюпочной палубе.

Напомним, впервые сразу три парусника Росрыболовства – «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» – отправились в совместную экспедицию. Фрегат «Паллада» начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли «Седов» и «Крузенштерн».

Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» был построен в 1926 году в Германии и при спуске на воду получил название «Падуя». Сперва он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах, а после Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР. В 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету.

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