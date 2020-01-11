Зеленский провел переговоры с Роухани

Президенты Ирана и Украины Хасан Роухани и Владимир Зеленский в субботу провели телефонный разговор, информирует телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что главной темой стали обстоятельства крушение в Тегеране украинского самолета, передает ТАСС.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.





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